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Британский регулятор заблокировал сделку Microsoft и Activision Blizzard за $ 69 млрд

Британский регулятор заблокировал сделку Microsoft и Activision Blizzard за $ 69 млрд
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Британское управление по конкуренции и рынкам (CMA) вынесло свой вердикт касательно сделки между Microsoft и Activision Blizzard. Ведомство неожиданно заблокировало соглашение между компаниями за $ 69 млрд.

Английские чиновники вновь выразили свои опасения по поводу «облачных» игр — по их мнению, Microsoft может стать монополистом в этой области после покупки Activision Blizzard, что приведёт к сокращению инноваций и уменьшению предложения.

CMA заблокировало предложенную Microsoft покупку Activision из-за опасений, что сделка изменит будущее быстрорастущего рынка облачных игр, что приведёт к сокращению инноваций и меньшему предложению для британских геймеров в ближайшие годы.

В Microsoft уже прокомментировали решение британского ведомства. Юристы компании заявили, что огорчены решением CMA и в ближайшее время планируют подать апелляцию. Корпорация планирует более подробно рассказать, что игры Activision Blizzard продолжат выходить на всех актуальных платформах — в том числе и «облачных».

Помимо CMA, против сделки выступает и Федеральная торговая комиссия США. Ведомство уже подало иск в суд, чтобы заблокировать поглощение Activision Blizzard.

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