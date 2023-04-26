Warner Bros. работает над «Битлджусом 2» с Тимом Бёртоном

Во время своей панели на CinemaCon 2023 кинокомпания Warner Bros. сообщила, что сиквел фильма «Битлджус» 1988 года официально запущен в разработку. Ранее о проекте ходили лишь слухи.

Также на выставке посетителям показали первый логотип фильма. Пока что он не утёк в Сеть, но это может произойти в ближайшее время.

Ранее ходили слухи, что Дженна Ортега ведёт переговоры о присоединении к сиквелу картины. По информации источников, Ортега могла получить роль дочери Лидии, персонажа, которого в оригинале сыграла Вайнона Райдер.

Ортега уже работала с Тимом Бёртоном, режиссёром «Битлджуса», над сериалом «Уэнсдей». У постановщика и актрисы получился отличный тандем, который можно воплотить и в сиквеле картины.