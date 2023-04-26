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Акции Activision Blizzard рухнули на 10% после блокировки сделки с Microsoft

Акции Activision Blizzard рухнули на 10% после блокировки сделки с Microsoft
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Сегодня стоимость акций игровой компании Activision Blizzard просела более чем на 10%. Причиной послужила блокировка британским регулятором сделки с корпорацией Microsoft на $ 69 млрд. Этой информацией поделился старший редактор Variety Том Уоррен.

Фото: Twitter

Сегодня британское управление по конкуренции и рынкам (CMA) вынесло свой вердикт касательно сделки между Microsoft и Activision Blizzard. Ведомство неожиданно заблокировало соглашение между компаниями за $ 69 млрд.

Английские чиновники вновь выразили свои опасения по поводу «облачных» игр — по их мнению, Microsoft может стать монополистом в этой области после покупки Activision Blizzard, что приведёт к сокращению инноваций и уменьшению предложения.

Помимо CMA, против сделки выступает и Федеральная торговая комиссия США. Ведомство уже подало иск в суд, чтобы заблокировать поглощение Activision Blizzard.

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