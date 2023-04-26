Акции Activision Blizzard рухнули на 10% после блокировки сделки с Microsoft

Сегодня стоимость акций игровой компании Activision Blizzard просела более чем на 10%. Причиной послужила блокировка британским регулятором сделки с корпорацией Microsoft на $ 69 млрд. Этой информацией поделился старший редактор Variety Том Уоррен.
Фото: Twitter
Сегодня британское управление по конкуренции и рынкам (CMA) вынесло свой вердикт касательно сделки между Microsoft и Activision Blizzard. Ведомство неожиданно заблокировало соглашение между компаниями за $ 69 млрд.
Английские чиновники вновь выразили свои опасения по поводу «облачных» игр — по их мнению, Microsoft может стать монополистом в этой области после покупки Activision Blizzard, что приведёт к сокращению инноваций и уменьшению предложения.
Помимо CMA, против сделки выступает и Федеральная торговая комиссия США. Ведомство уже подало иск в суд, чтобы заблокировать поглощение Activision Blizzard.
- 26 апреля 2023
-
17:09
-
16:46
-
16:27
-
16:25
-
15:54
-
15:30
-
15:09
-
15:07
-
14:38
-
14:20
-
14:08
-
13:53
-
13:47
-
13:26
-
13:12
-
12:57
-
12:37
-
12:27
-
11:50
-
11:12
-
11:00
-
10:22
-
09:38
-
09:04
-
08:39
-
04:59
-
02:16
-
01:53
-
01:12
-
00:27
- 25 апреля 2023
-
23:44
-
22:02
-
21:33
-
20:39
-
20:00