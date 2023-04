Критики попробовали The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom и остались в полном восторге

26 апреля критики и крупные блогеры опубликовали первые впечатления от The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Пресса смогла поиграть в новинку где-то час — и за это время новая «Зельда» по-настоящему впечатлила их.

Самым главным откровением для игравших стало то, что Tears of the Kingdom сильно отличается от Breath of the Wild. Критики называют новинку совсем другой игрой с массой своих особенностей: от сражений с монстрами до крафта собственных транспортных средств.

По словам прессы, в Tears of the Kingdom стало куда больше интересных механик и взаимодействий с миром, которые появились в том числе благодаря новым способностям и более продвинутым головоломкам. Рецензенты также хвалят физику проекта, которая постоянно создаёт забавные и впечатляющие ситуации в игре.

Пресса пожаловалась лишь на две вещи: не самое удобное управление и неровную производительность. Пока неясно, улучшится ли ситуация на релизе, который состоится 12 мая эксклюзивно на Nintendo Switch.