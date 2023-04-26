В «Индиане Джонсе 5» Харрисона Форда омолодят на целых 25 минут

Режиссёр фильма «Индиана Джонс и Колесо судьбы» Джеймс Мангольд рассказал, что в новом приключении зрители будут лицезреть Индиану Джонса возрастом примерно 35 лет около 25 минут — это пятая часть всего хронометража. Фильм будет идти целых 2 часа 22 минуты. Картина станет самой продолжительной среди всех фильмов культовой киносаги.

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По словам постановщика, 80-летний Харрисон Форд обладает уникальной подвижностью и пластичностью, благодаря этому он легко вжился в молодой образ героя. Для омоложения знаменитого искателя приключений авторы использовали передовую технологию искусственного омоложения актёра. Она сочетает в себе несколько инструментов для уменьшения возраста. Кроме того, ИИ подробно изучил старые записи мимики лица и тела артиста.

Премьера фильма «Индиана Джонс и Колесо судьбы» состоится 30 июня 2023 года.