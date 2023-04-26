Реалистичный шутер Unrecord ждут более 600 тыс. пользователей Steam
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Страница реалистичного шутера Unrecord от французской студии DRAMA недавно появилась в Steam. Боевик довольно давно привлёк внимание геймеров, пользователи Steam уже добавили проект в список желаемого более 600 тыс. раз. Согласно Steam DB, на игру подписались почти 53 тыс. человек. Она заняла 22-ю строчку топа самых популярных страниц платформы.
Более 600 тыс. списков желаний в Steam за неделю! Мы глубоко польщены этим успехом и приложим все усилия, чтобы сделать всё возможное для этого проекта. Спасибо за вашу поддержку.
Фото: Unrecord
В DRAMA также не могут обещать, что на релизе шутер будет работать стабильно на старых ПК. Однако авторы сделают всё возможное, чтобы добиться наилучшей оптимизации, что в их силах. Что касается даты выхода, то разработчики пока не ставят себе каких-то конкретных сроков.
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