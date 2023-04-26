В России стартовали официальные продажи бюджетного смартфона realme C55

Realme официально запустила в России продажи смартфона realme C55. Рекомендованная стоимость аппарата — 16 990 рублей. Он доступен в перламутровом и чёрном цветах в конфигурации 8 + 256 ГБ.
Realme C55 имеет 256 ГБ внутренней и 8 ГБ оперативной памяти с возможностью динамического расширения до 16 ГБ. Аппарат имеет основную камеру на 64 Мп, а также фронтальную на 8 Мп. Смартфон располагает флагманским сенсором OV64B от realme GT Master Edition с размером пикселя 0,7 мкм и размером сенсора 1/2.
Смартфон очень быстро заряжается — всего за 63 минуты до 100%. Аккумулятор у аппарата мощный — 5000 мАч с поддержкой технологии обратной зарядки. Realme C55 оснащён 6,72-дюймовым полноэкранным дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц.
Ядро аппарата — процессор MediaTek Helio G88, основой которого служит восьмиядерный процессор с частотой до 2,0 ГГц, построенный на 12-нм техпроцессе и графическом контроллере Mali 52. Кроме этого, на realme С55 предустановлен современный пользовательский интерфейс realme UI 4.0 на базе Android 13. Ещё смартфон может похвастаться быстрым боковым датчиком отпечатков пальцев и многофункциональным NFC 360°.
По словам Realme, смартфон уже продаётся у «всех онлайн- и офлайн-партнёров realme». Скоро в продажу поступят и другие конфигурации и цвета модели.
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