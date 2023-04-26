Вышел первый тизер шестого сезона «Чёрного зеркала» — премьера в июне

Netflix презентовал дебютный тизер шестого сезона фантастического сериала-антологии «Чёрное зеркало». В ролике показали отрывки из эпизодов и назначили примерную дату премьеры. Шоу выйдет в онлайн-кинотеатре в июне этого года.

Первый трейлер шестого сезона сериала «Чёрное зеркало»

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

В новом сезоне традиционно звёздный актёрский состав. В нем снялись: Сальма Хайек («От заката до рассвета»), Аарон Пол («Во все тяжкие»), Зази Битц («Джокер»), Джош Хартнетт («Перл-Харбор») и другие.

«Чёрное зеркало» — научно-фантастический сериал-антология, посвящённый влиянию информационных технологий на человеческие отношения. Каждая серия никак не связана с предыдущими: ни сюжетом, ни актёрами, ни местом действия. По словам создателя сериала Чарли Брукера, все сюжеты объединяет лишь сатира на образ жизни современного общества.