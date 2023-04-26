«Лучшая игра по «Звёздным войнам»: критики восхваляют Star Wars Jedi: Survivor
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26 апреля критики выпустили рецензии Star Wars Jedi: Survivor — новой игры по вселенной «Звёздных войн». Судя по всему, продолжение Fallen Order получилось на голову выше первой части: практически вся пресса говорит о том, что Respawn удалось улучшить сиквел во всех аспектах.
На момент публикации заметки средний рейтинг от критиков на платформе Opencritic составляет 86 баллов из 100. Многие журналисты и вовсе называют Survivor лучшей игрой по вселенной «Звёздных войн». Пресса также отметила не самую лучшую производительность на ПК, однако ничего критичного, как было с недавней The Callisto Protocol, критики не упоминают.
Фото: Opencritic
Некоторые отрывки из рецензий критиков
Star Wars Jedi: Survivor — не только одна из лучших игр по «Звёздным войнам», но и мастер-класс по смешению жанров, темпу и эмоциональным сюжетным качелям.
Star Wars Jedi: Survivor — это «Звёздные войны» в их лучшем виде. Захватывающее приключение со звёздным составом, связанное воедино умными и масштабными боями и огромными мирами для исследования.
Star Wars Jedi Survivor делает то, что должен делать каждый сиквел. Он улучшил и доработал многие механики, которые не работали как нужно в первой части.
Star Wars Jedi: Survivor — отличный сиквел. Сюжет очень хорош (особенно в финальных главах), а в самой игре много необязательного контента. Геймплей стал комплекснее, а вот техническая часть требует доработки.
Сложные бои, вознаграждающий платформинг, увлекательное исследование и захватывающий сюжет делают Survivor лучшей игрой по «Звёздным войнам».
Star Wars Jedi: Survivor выходит 28 апреля на ПК, PS5 и Xbox Series.
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