«Лучшая игра по «Звёздным войнам»: критики восхваляют Star Wars Jedi: Survivor

26 апреля критики выпустили рецензии Star Wars Jedi: Survivor — новой игры по вселенной «Звёздных войн». Судя по всему, продолжение Fallen Order получилось на голову выше первой части: практически вся пресса говорит о том, что Respawn удалось улучшить сиквел во всех аспектах.

На момент публикации заметки средний рейтинг от критиков на платформе Opencritic составляет 86 баллов из 100. Многие журналисты и вовсе называют Survivor лучшей игрой по вселенной «Звёздных войн». Пресса также отметила не самую лучшую производительность на ПК, однако ничего критичного, как было с недавней The Callisto Protocol, критики не упоминают.

Фото: Opencritic

Некоторые отрывки из рецензий критиков

Star Wars Jedi: Survivor — не только одна из лучших игр по «Звёздным войнам», но и мастер-класс по смешению жанров, темпу и эмоциональным сюжетным качелям.

Star Wars Jedi: Survivor — это «Звёздные войны» в их лучшем виде. Захватывающее приключение со звёздным составом, связанное воедино умными и масштабными боями и огромными мирами для исследования.

Star Wars Jedi Survivor делает то, что должен делать каждый сиквел. Он улучшил и доработал многие механики, которые не работали как нужно в первой части.

Star Wars Jedi: Survivor — отличный сиквел. Сюжет очень хорош (особенно в финальных главах), а в самой игре много необязательного контента. Геймплей стал комплекснее, а вот техническая часть требует доработки.

Сложные бои, вознаграждающий платформинг, увлекательное исследование и захватывающий сюжет делают Survivor лучшей игрой по «Звёздным войнам».

Star Wars Jedi: Survivor выходит 28 апреля на ПК, PS5 и Xbox Series.