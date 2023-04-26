Инсайдер: NVIDIA потребовала от MSI снять с продажи RTX 3060 Ti Super 3X

NVIDIA уведомила MSI об отзыве видеокарт RTX 3060 Ti Super 3X. Причина — название видеоускорителя. В нём фигурирует слово Super, которое, по заверению инсайдеров, NVIDIA планирует использовать в нейминге некоторых своих товаров. Об этом сообщил популярный гонконгский портал HKEPC.

По данным журналистов, NVIDIA уверена, что из-за слова Super в названии видеокарты MSI потребители могут ошибиться в выборе карты. Из-за этого слова покупатели могут подумать, что RTX 3060 Ti Super 3X — гораздо более мощная карта из всех представителей линейки RTX 3000.

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MSI удалила RTX 3060 Ti Super 3X со всех своих ресурсов. Видимо, компания больше не будет продавать эту модель под таким названием. При этом сама NVIDIA пока не выпускала новые линейки своих карт со словом Super в названии.