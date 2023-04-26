Стартовали съёмки блокбастера «Финист. Первый богатырь» — приквела «Последнего богатыря»
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Начались съёмки сказочного блокбастера «Финист. Первый богатырь». Авторы поделились первыми кадрами со съёмок. На них — главные герои грядущей ленты.
Фото со съёмок сказочного блокбастера «Финист. Первый богатырь»
Фото: Yellow, Black and White
Фото: Yellow, Black and White
Фото: Yellow, Black and White
Фото: Yellow, Black and White
Фото: Yellow, Black and White
В ленте сюжет будет разворачиваться вокруг молодого богатыря Финиста Ясного Сокола, которого играет Кирилл Зайцев («Последний богатырь: Корень зла», «Серебряные коньки»). А Юлии Пересильд («Битва за Севастополь») доверили роль молодой Бабы-яги.
Финист описывается как настоящая суперзвезда. Он тщательно оберегает и поддерживает этот статус. Ему необходимы всё новые и новые подвиги, он просто одержим ими. Но есть нюанс. Герой не хочет совершать подвиги, которые неинтересны массам. Он желает творить масштабное добро, чтобы о нём судачили и искренне восхищались. Поэтому он вознамерился отправиться на край света, чтобы спасти из заточения в башне Красавицу, которую охраняет невообразимое Чудовище. Это для Финиста настоящий вызов.
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Премьера «Финиста. Первый богатырь» запланирована на 1 января 2025 года.
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