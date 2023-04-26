В Бразилии заблокировали мессенджер «Телеграм»

Мессенджер «Телеграм» не передал в Федеральную полицию Бразилии данные о деятельности на платформе преступных группировок. По этой причине бразильский суд обязал местных телефонных операторов и цифровые платформы немедленно удалить приложение «Телеграм» везде, где оно доступно. Об этом сообщил портал G1.

По данным разведывательного управления PF, большие бразильские телефонные компании Vivo, Claro, Tim и Oi, а также Google и Apple, отвечающие за магазины приложений Google Play и App Store, получили официальное письмо о приостановке работы «Телеграма» сегодня, 26 апреля. При этом отмечается, что «Телеграм» предоставил часть данных, запрошенных правоохранительными органами, в прошлую пятницу — сразу после судебного запроса.