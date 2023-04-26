Apple тестирует блокировку функций iOS в зависимости от местонахождения — 9to5Mac

Как сообщает издание 9to5Mac, Apple добавила в iOS 16.2 механизм под названием countryd. Служба отвечает за блокировку функций и приложений iPhone в зависимости от местоположения смартфона и прямо сейчас по умолчанию выключена.

Countryd способна блокировать важный функционал смартфона, используя данные из роутера, GPS или SIM-карты. В 9to5Mac считают, что в дальнейшем Apple планирует использовать countryd для ограничения функций, запрещённых в разных странах.

Одно из возможных применений службы — снятие запрета на установку приложений не из App Store, требуемого в Европе. Если пользователь iPhone покинет территорию Евросоюза, то countryd это отследит и он больше не сможет скачивать приложения из сторонних источников — и наоборот.