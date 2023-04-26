Вышел трейлер фильма «Следующий гол — победный» с Майклом Фассбендером
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Searchlight Pictures опубликовала первый трейлер фильма «Следующий гол — победный». Премьера картины состоится 17 ноября. Доберётся ли фильм до России, пока неизвестно.
Видео доступно на YouTube-канале Searchlight Pictures. Права на видео принадлежат Searchlight Pictures
Лента расскажет о футбольном тренере Томасе Ронгене, который возглавляет сборную Американского Самоа по футболу. Она считается одной из слабейших в мире, и теперь перед менеджером стоит непосильная задача: создать из кучки любителей настоящую команду и выиграть свой первый матч.
Главную роль в фильме сыграл Майкл Фассбендер, который вернулся в кино спустя четырёхлетний перерыв. Снял картину режиссёр последних двух «Торов» Тайка Вайтити.
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