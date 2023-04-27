Стартовала предзагрузка шутера Redfall — на ПК игра весит 103 ГБ

Вечером 26 апреля стартовала предварительная загрузка шутера Redfall — новой игры от американского подразделения студии Arkane, авторов Prey. Вес игры на трёх платформах оказался совершенно разным: если на Xbox Series S понадобится всего 40 ГБ свободного места, то на ПК вес составил больше 103 ГБ.

Сколько свободного места на диске занимает Redfall

ПК — 103,19 ГБ

Xbox Series X — 77,31 ГБ

Xbox Series S — 40,37 ГБ

Redfall — кооперативный шутер от первого лица, который разрабатывает команда Arkane Austin. Проект поступит в продажу 2 мая на ПК, Xbox Series, а также в сервисе Game Pass. На старте на консолях в игре будет только режим с 30 кадрами в секунду. Кроме того, за пять дней до релиза авторы до сих пор не представили рекомендованные системные требования игры.