Режиссёр «Района №9» снимет триллер о пришельце-похитителе с Юэлем Киннаманом

Как сообщает издание Deadline, постановщик культового «Района №9» и экранизации Gran Turismo Нил Бломкамп нашёл себе новую работу. Режиссёр снимет ещё один фильм, посвящённый инопланетянам, под названием They Found Us («Они нашли нас»).
Картина расскажет об отце и дочери, которые отправляются в поход в пустыню штата Юта, где сталкиваются с гуманоидным пришельцем. Выясняется, что он пытается похитить их и забрать в свой ужасающий инопланетный мир — теперь родственникам предстоит сбежать от него из безлюдного места любой ценой.
Главную роль в будущем фильме сыграет шведский актёр Юэль Киннаман, известный по «Видоизменённому углероду» и «Ради всего человечества». Сценарий написал Джереми Слэйтер, который работал над «Лунным рыцарем» и «Академией «Амбрелла». Съёмки должны стартовать до конца года в Австралии.
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