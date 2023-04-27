Локации из Dead Island 2 сравнили с реальным Лос-Анджелесом

Местом действия Dead Island 2 стал яркий Лос-Анджелес. Разработчики брали за основу реальный город и переделывали его места для своей игры. На канале ElAnalistaDeBits вышло видео, в котором можно увидеть сравнение реального Лос-Анджелеса с игровым.

Глядя на видео, можно смело сказать, что авторы проекта очень точечно воссоздали реальные места из Лос-Анджелеса, только оформили их под зомби-сеттинг. Тут вам и пляж Санта-Моника, и отель «Гальперин», и многое другое. Детальное сравнение можно увидеть на скриншотах ниже.

Фото: ElAnalistaDeBits

Фото: ElAnalistaDeBits

Фото: ElAnalistaDeBits

Фото: ElAnalistaDeBits

Фото: ElAnalistaDeBits

Видео доступно на YouTube-канале ElAnalistaDeBits. Права на видео принадлежат ElAnalistaDeBits, Deep Silver.

Dead Island 2 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Игра получила тёплый приём от критиков и аудитории.