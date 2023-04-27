Последний «Форсаж» выйдет в 2025 году

Журналисту издания ComicBook удалось посетить мероприятие CinemaCon 2023 и побывать на панели Universal Pictures. Там журналист встретил Вина Дизеля, который рассказал, когда стоит ждать 11-ю и финальную часть «Форсажа».

По словам Дизеля, последняя часть франшизы выйдет на экраны в 2025 году. Режиссёром ленты вновь выступит Луи Летерье, а съёмки должны стартовать в начале 2024-го.

Что касается «Форсажа 10», фильм расскажет, как знакомый нам Доминик Торетто столкнётся с новым врагом, который будет угрожать всей его семье. А семья для Доминика — превыше всего. Его роль вновь повторит Вин Дизель. Вместе с ним сыграют Тайриз Гибсон, Мишель Родригес, Джейсон Момоа и другие.

Премьера «Форсажа 10» состоится 17 мая 2023 года.