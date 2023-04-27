Прибыль TikTok в России в 2022 году выросла в десять раз

По данным РБК, несмотря на то что TikTok в России работает с ограничениями, в 2022 году прибыль сервиса выросла в десять раз. Этого удалось достичь за счёт сокращения персонала более чем в пять раз.

Чистая прибыль ООО «ТикТок Рус» (основное юрлицо китайского сервиса TikTok в России) в прошлом году выросла в 9,8 раза по сравнению с 2021 годом и составила 530,3 млн рублей.

Отмечается, что на конец 2022 года в российском TikTok работали 67 сотрудников вместо 354 на конец 2021 года. Благодаря сокращению удалось повысить прибыль. Ещё один источник РБК в одной из российских соцсетей сообщил, что видит две причины роста прибыли: одна — сокращение фонда оплаты труда, вторая — показ российской рекламы в других странах.

Несмотря на то что TikTok в России работает с ограничениями, многие россияне нашли обходные пути и продолжили пользоваться сервисом.