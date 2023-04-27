Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Казани и Москве запустят обратный отсчёт до «Игр будущего»

Организаторы международных мультиспортивных соревнований «Игры будущего» сообщили, что в Москве и Казани запустят индикатор обратного отсчёта до старта мероприятия.

Церемония запуска пройдёт 29 апреля. Сценарий мероприятия отразит основную идею турнира – объединение реального и виртуального миров. Вести церемонию поможет виртуальный ведущий, образ и голос которого был создан с помощью искусственного интеллекта.

В этот же день состоится презентация Всероссийской федерации Фиджитал Спорта и запуск всенародного онлайн-голосования по формированию запроса для нейросети на создание талисмана «Игр будущего». Всего по «Играм будущего» будет 16 дисциплин, 9 дней соревнований и более 2 тыс. участников.

Торжественная церемония запуска индикатора «300 дней до Игр Будущего» пройдёт на Манежной площади в Москве в 11:00 мск.