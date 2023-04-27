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В России вырос спрос на периферию для ПК

В России вырос спрос на периферию для ПК
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Газета «Коммерсантъ» сообщила, что в России активно растёт спрос на портативную электронику — клавиатуры, мыши, наушники и другие аксессуары для ПК. В первом квартале, по оценкам дистрибуторов и ритейлеров, было реализовано 1,4 млн клавиатур, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Согласно информации, в число лидеров по продажам вошли бренды Razer, A4Tech и MSI. Рост спроса на аксессуары связывают с увеличивающимся количеством геймерской аудитории.

По оценке сети «М.Видео-Эльдорадо», продажи аксессуаров для ПК в первом квартале составили более 2 млн, что на 30% больше, чем годом ранее, однако средний чек на периферию снизился на 12%.

В «Авито» газете рассказали, что среди аксессуаров в квартале большим спросом пользуются наушники, продажи которых увеличились на 46% по сравнению с 2022-м.

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