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Актёр Брюс Уиллис впервые стал дедушкой

Актёр Брюс Уиллис впервые стал дедушкой
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Легендарный актёр Брюс Уиллис, известный по фильмам «Крепкий орешек», «Смерть ей к лицу», «Криминальное чтиво», «12 обезьян», «Пятый элемент» и многим другим, впервые стал дедушкой. У его дочери, Румер Уиллис, родилась дочь.

А Деми Мур, первая жена Уиллиса, впервые стала бабушкой. Ребёнка назвали Луэтта Исли Томас Уиллис. Румер опубликовала фото новорождённой у себя в социальных сетях и оставила милую подпись.

Луэтта Исли Томас Уиллис. Ты — чистое волшебство и то, о чём мы даже и мечтать не могли.

Фото: Соцсети Румер Уиллис

Всего у актёра пять дочерей: Мейбел Рей Уиллис, Румер Уиллис, Таллула Белль Уиллис, Скаут Уиллис, Евелин Пенн Уиллис.

Напомним, что из-за своей болезни Брюс Уиллис ушёл из кино и завершил свою карьеру.

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