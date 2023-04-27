У Star Wars Jedi: Survivor ужасная производительность даже на самых мощных ПК — СМИ

26 апреля появилось множество обзоров Star Wars Jedi: Survivor — критики и блогеры в основном хвалят новинку и называет её одной из лучших игр по «Звёздным войнам». Многие журналисты проходили игру на консолях текущего поколения и похвалили проект в техническом плане — никаких серьёзных проблем на PS5 и Xbox Series, судя по всему, нет.

Однако специализированные издания и некоторые блогеры, которые проходили игру на ПК, сообщили о больших проблемах Survivor с производительностью. Так, автор издания PC Gamer заявил, что на компьютере с процессором Intel Core i9-9900KS и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2080 Super новинка не удерживает даже стабильные 35 FPS в открытых локациях. Аналогичную проблему автор подметил на другой сборке — с RTX 3060 и Ryzen 7 5700G.

О схожих проблемах рассказал блогер Skill Up. На его компьютере с RTX 4090 и AMD Ryzen 9 5950X игра не удерживала стабильные 60 FPS — а ведь это одна из самых мощных сборок на данный момент. Автор отметил, что EA выпустит большой патч первого дня, однако неясно, исправит ли он основные проблемы.

Star Wars Jedi: Survivor выйдет 28 апреля на ПК, Xbox Series и PS5.