Сигурни Уивер больше не вернётся к роли Эллен Рипли во франшизе «Чужой»

Актриса Сигурни Уивер, больше всего известная по роли Эллен Рипли в серии фильмов «Чужой», заявила об уходе из франшизы. 73-летняя актриса снялась в четырёх фильмах про знаменитого пришельца и была готова сняться в пятом — её должен был снять режиссёр «Района № 9». Однако картину отменили — вместе с тем у самой Уивер пропало желание о возвращении.

Есть много молодых актёров, которые могут взять на себя такие роли. Был фильм «Чужой 5», в котором я хотела бы сняться с Нилом Бломкампом, но мы не смогли этого сделать. Знаете, этот поезд ушёл. Я очень счастлива делать то, что я делаю.

Сигурни Уивер очень рада, что ей довелось сыграть сильного женского персонажа. По её словам, Эллен Рипли — это не какое-то «беспомощное существо», а настоящий человек со своими достоинствами и недостатками.

Совсем недавно стартовали съёмки нового фильма в кинофраншизе «Чужой». За режиссуру отвечает Федерико Альварес («Не дыши»), а главную роль в новом «Чужом» исполнит Кэйли Спэни, известная по «Мэйр из Исттауна».