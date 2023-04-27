На коробки с дисками Redfall для Xbox клеят предупреждение об отсутствии 60 FPS
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В середине апреля стало известно, что у вампирского шутера Redfall не будет режима с 60 FPS на Xbox Series. Разработчики заявили, что он появится спустя некоторое время после выхода игры, не уточнив точные сроки.
Судя по всему, авторы приняли решение отложить выход режима производительности в самый последний момент. Об этом говорит то, что на коробках с дисками игры упоминается поддержка 60 кадров в секунду. Чтобы избежать дезинформации, крупные магазины решили перестраховаться и наклеили стикер с предупреждением о том, что на релизе всё же не будет режима с 60 FPS.
Фото: Windows Central
Redfall поступит в продажу 2 мая на ПК, Xbox Series, а также в сервисе Game Pass. Шутер уже можно предзагрузить — на всех платформах игра весит по-разному.
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