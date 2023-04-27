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Apple прекратила техническую поддержку iPad и Mac в России

Apple прекратила техническую поддержку iPad и Mac в России
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Как сообщает издание iPhones, компания Apple перестала оказывать техническую поддержку по iPad и Mac в России. Сотрудники корпорации подтвердили порталу, что в данный момент у них отсутствуют отделы, которые работают по техническим вопросам, связанным с iPad и Mac любых моделей.

Это значит, что в случае какой-то неполадки с планшетом или ПК от Apple техническая поддержка больше не сможет помочь дистанционно. Сотрудники лишь вышлют ссылку с возможным решением на почту пользователя. При этом в голосовом меню всё ещё остались пункты с iPhone, Apple Watch и выставлением счетов — с этими проблемами поддержка всё ещё может помочь.

В начале марта Apple также приостановила гарантийное обслуживание iPad и Mac в России. Она связана с ограничением поставок в РФ не только продукции Apple, но и необходимых запчастей. На какой срок приостановлена гарантийная поддержка iPad и Mac в России, пока неизвестно.

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