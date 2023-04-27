Антонио Бандерас сыграет главного злодея в фильме «Фантастическая четвёрка» — инсайдер

Известный инсайдер под ником MyTimeToShineHello, специализирующийся на проектах Marvel и DC, рассказал, что известный актёр Антонио Бандерас ведёт переговоры с Marvel Studios, чтобы сыграть в «Фантастической четвёрке».
Бандерасу якобы достанется роль Галактуса — антагониста фильма и одного из самых могущественных персонажей во вселенной Marvel. Идёт ли речь только об озвучивании героя, неизвестно.
«Фантастическая четвёрка» — кинокомикс, который расскажет об одной из самых известных супергеройских команд в комиксах Marvel. Ленту снимет Мэтт Шекман, постановщик сериала «Ванда/Вижен».
Кто сыграет главные роли в ленте, до сих пор неизвестно. Ранее ходили слухи, якобы сейчас Marvel Studios отбирает кандидатов, а с понравившимися актёрами обсуждает все тонкости сотрудничества.
Выход фильма «Фантастическая четвёрка» запланирован на 14 февраля 2025 года. Он станет частью шестой фазы киновселенной Marvel.
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