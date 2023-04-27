Netflix потерял больше 1 млн подписчиков в Испании из-за мер против совместных аккаунтов

Как сообщает издание Bloomberg со ссылкой на исследование Kantar Group, у Netflix начались большие проблемы в Испании. За первый квартал 2023 года от онлайн-кинотеатра отписалось более 1 млн испанских подписчиков.

Всё дело в новых мерах, которые предпринимает сервис в отношении аккаунтов пользователей. Зрителям, которые хотят пользоваться своим профилем из разных мест, необходимо ежемесячно доплачивать € 6. В исследовании отмечается, что две трети отписавшихся испанских пользователей раньше прибегали к подобному методу с совместными аккаунтами — когда под одним профилем заходило сразу несколько человек.

В Kantar считают, что уход такого числа зрителей, даже если они действительно не платили за использование сервиса, серьёзно ударит по репутации Netflix. В самой же компании считают, что уход подписчиков — временное явление, а большая часть ушедших людей в итоге вернётся.