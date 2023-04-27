Более тысячи личных вещей музыканта Фредди Меркьюри продадут на аукционе
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Мэри Остин — близкая подруга лидера культовой группы Queen Фредди Меркьюри — выставит на аукцион Sotheby’s 1,5 тыс. личных вещей музыканта. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
Среди предметов, которые будут продаваться на аукционе — различные сценические костюмы, салфетки, серебряная гребёнка для усов, телефон, мебель и другие личные и уникальные вещи музыканта.
Вот уже много лет я имею счастье и привилегию жить в окружении всех тех замечательных вещей, которые находил и так любил Фредди. Но после стольких лет пришло время принять трудное решение закрыть эту особенную главу в моей жизни.
Мэри Остин отметила, что особенно ценные вещи, которые Фредди подарил ей лично, она оставит себе. Также в её коллекции останутся совместные фотографии с другом и фронтменом группы Queen.
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