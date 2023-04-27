Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Более тысячи личных вещей музыканта Фредди Меркьюри продадут на аукционе

Более тысячи личных вещей музыканта Фредди Меркьюри продадут на аукционе
Аудио-версия:
Комментарии

Мэри Остин — близкая подруга лидера культовой группы Queen Фредди Меркьюри — выставит на аукцион Sotheby’s 1,5 тыс. личных вещей музыканта. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Среди предметов, которые будут продаваться на аукционе — различные сценические костюмы, салфетки, серебряная гребёнка для усов, телефон, мебель и другие личные и уникальные вещи музыканта.

Вот уже много лет я имею счастье и привилегию жить в окружении всех тех замечательных вещей, которые находил и так любил Фредди. Но после стольких лет пришло время принять трудное решение закрыть эту особенную главу в моей жизни.

Мэри Остин отметила, что особенно ценные вещи, которые Фредди подарил ей лично, она оставит себе. Также в её коллекции останутся совместные фотографии с другом и фронтменом группы Queen.

Материалы по теме
Появились яркие постеры с героями ремейка «Русалочки»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023