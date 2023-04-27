Фото: первые кадры из «Дюны 2» Дени Вильнёва с героями фильма

Издание Vanity Fair выпустило большой материал, посвящённый «Дюне 2» Дени Вильнёва. Портал поделился новыми деталями фильма и показал первые кадры из ленты — на них изображены основные персонажи сиквела.
Пол Атрейдес
Фото: Vanity Fair
Чани
Фото: Vanity Fair
Пол Атрейдес и Чани
Фото: Vanity Fair
Леди Джессика
Фото: Vanity Fair
Ирулан Коррино
Фото: Vanity Fair
Гурни Халлек
Фото: Vanity Fair
Владимир Харконнен
Фото: Vanity Fair
Глоссу Раббан
Фото: Vanity Fair
Марго Фенриг
Фото: Vanity Fair
Фейд-Раута Харконнен
Фото: Vanity Fair
Сюжет продолжения будет посвящён Полу Атрейдесу и его становлению среди местных жителей. Сценарий будет основан на второй половине научно-фантастического романа Фрэнка Герберта «Дюна».
Премьера «Дюны 2» состоится 3 ноября 2023 года. К своим ролям вернутся актёры из предыдущего фильма, включая Тимоти Шаламе, Ребекку Фергюсон и Зендею. Императора в сиквеле сыграет Кристофер Уокен. За постановку картины вновь отвечает Дени Вильнёв.
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