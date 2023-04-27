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Фото: первые кадры из «Дюны 2» Дени Вильнёва с героями фильма

Издание Vanity Fair выпустило большой материал, посвящённый «Дюне 2» Дени Вильнёва. Портал поделился новыми деталями фильма и показал первые кадры из ленты — на них изображены основные персонажи сиквела.

Пол Атрейдес

Фото: Vanity Fair

Чани

Фото: Vanity Fair

Пол Атрейдес и Чани

Фото: Vanity Fair

Леди Джессика

Фото: Vanity Fair

Ирулан Коррино

Фото: Vanity Fair

Гурни Халлек

Фото: Vanity Fair

Владимир Харконнен

Фото: Vanity Fair

Глоссу Раббан

Фото: Vanity Fair

Марго Фенриг

Фото: Vanity Fair

Фейд-Раута Харконнен

Фото: Vanity Fair

Сюжет продолжения будет посвящён Полу Атрейдесу и его становлению среди местных жителей. Сценарий будет основан на второй половине научно-фантастического романа Фрэнка Герберта «Дюна».

Премьера «Дюны 2» состоится 3 ноября 2023 года. К своим ролям вернутся актёры из предыдущего фильма, включая Тимоти Шаламе, Ребекку Фергюсон и Зендею. Императора в сиквеле сыграет Кристофер Уокен. За постановку картины вновь отвечает Дени Вильнёв.