Стивен Спилберг в полном восторге от фильма «Индиана Джонс 5»

Знаменитый режиссёр Стивен Спилберг уже оценил приключенческую картину «Индиана Джонс и Колесо судьбы». Спилберг остался более чем доволен работой постановщика Джеймса Мангольда. Легендарный режиссёр признался, что посмотрел ленту пару дней назад благодаря главе Disney Бобу Айгеру, который устроил закрытый показ для руководства корпорации.

Это по-настоящему хороший фильм об Индиане Джонсе. Он понравился всем присутствующим на показе. Я горжусь тем, что Джим сделал с этой историей. Когда зажёгся свет, я повернулся к группе и сказал: «Чёрт возьми! Я думал, что я единственный, кто знает, как создать нечто подобное».

Напомним, Стивен Спилберг снял все прошлые части киносаги об Индиане Джонсе: «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» (1981), «Индиана Джонс и Храм судьбы» (1984), «Индиана Джонс и последний крестовый поход» (1989) и «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» (2008).

По сюжету «Колеса судьбы» престарелый археолог Индиана Джонс давно завязал с приключениями, однако его крёстная дочь Хеленa втягивает его в поиски давно утерянного артефакта, который также разыскивает бывший нацист, ныне член NASA Юрген Воппер.

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Премьера фильма «Индиана Джонс и Колесо судьбы» состоится 30 июня 2023 года.