«Это фантастическая игра» — критики восхваляют стратегию Age of Wonders 4
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27 апреля спало эмбарго на публикацию обзоров Age of Wonders 4 — новой стратегии от Paradox и Triumph Studios. Критикам очень понравился проект: на агрегаторе Opencritic у игры 88 баллов из 100.
Фото: Opencritic
В своих обзорах пресса хвалит боевую систему, графику и удачное сочетание новых механик с привычными элементами 4Х-стратегий. Некоторые обзорщики отмечают, что Age of Wonders 4 — одна из лучших игр в жанре со времён выхода Civilization V в 2010 году.
Некоторые отрывки из рецензий критиков
Ветераны серии и новички найдут в Age of Wonders 4 доступную и захватывающую стратегию в реальном времени.
Это, несомненно, лучшая 4X-стратегия, в которую я играл за последние годы. В ней интересно исследовать, сражаться и просто находиться.
Age of Wonders 4 — фантастическая игра, дающая игрокам свободу и выбор. В игре очень много настроек, из-за чего каждая партия может играться совершенно по-разному.
Age of Wonders 4 — отличная игра, в которую вам захочется сыграть «ещё один ход» и «ещё только один раунд».
Элементы ролевых игр вдохнули новую жизнь в Age of Wonders 4, которая сочетает в себе захватывающую широту и удивительную доступность.
Релиз Age of Wonders 4 состоится 2 мая на ПК, Xbox Series и PS5.
Комментарии
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