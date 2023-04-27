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Вышел первый трейлер мультфильма «Желание» от Disney

Вышел первый трейлер мультфильма «Желание» от Disney
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Disney выпустила тизер-трейлер своего нового мультфильма «Желание». В ролике показали сюжетную завязку и кадры из грядущей анимационной ленты.

Тизер-трейлер мультфильма «Желание»

Видео доступно на YouTube-канале Disney. Права на видео принадлежат Disney.

История «Желания» расскажет о 17-летней героине Аше, которая живёт в волшебном Королевстве Желаний. По сюжету она столкнётся с одним из самых грозных злодеев вселенной и объединится с ожившей звездой, космической силой и безграничным шаром чистой энергии и хаоса. Цель девушки — спасти свой народ. А сопровождать её будет козлёнок Валентино, который умеет разговаривать.

Ашу озвучила звезда новой «Вестсайдской истории» Ариана ДеБос, а козлёнку Валентино свой голос подарил Алан Тьюдик, наиболее известный по фантастическому сериалу «Светлячок». Поставил мультфильм Крис Бак — режиссёр «Холодного сердца» и ряда других диснеевских лент.

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Премьера «Желания» намечена на 22 ноября этого года.

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