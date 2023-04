В Epic Games Store бесплатно дарят российскую Breathedge и симулятор покера

В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача двух игр. Первая — забавное космическое приключение Breathedge, а вторая — проект про покер Poker Club. Обе игры доступны пользователям из России. Их можно забрать до 4 мая.

Трейлер Breathedge

Видео доступно на YouTube-канале Breathedge. Права на видео принадлежат Breathedge.

Трейлер Poker Club

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Ripstone.

C 4 по 11 мая в Epic Games Store пройдёт раздача спортивного экшена Against All Odds, инди-гонки Horizon Chase Turbo и платформера Kao the Kangaroo. Все проекты тоже будут доступны пользователям из России.

Многие пользователи «Твиттера» открыто критикуют Илона Маска за платную подписку Twitter Blue, которая теперь подтверждает верификацию. Некоторые недовольные реформой люди объединились в движение #BlockTheBlue. Они призывают пользователей соцсети блокировать аккаунты с синей галочкой. Глава Epic Games Тим Суини назвал представителей этого движения неудачниками и кретинами.