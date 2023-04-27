Фото: первый постер экранизации Twisted Metal со звездой Marvel Энтони Маки

Издание IGN поделилось первым постером сериала Twisted Metal — экранизации одноимённой игровой серии, которая выходила на консолях PlayStation. Главную роль в шоу играет звезда киновселенной Marvel Энтони Маки.

Первый постер сериала Twisted Metal

Фото: Peacock

Ранее авторы заявляли, что в сериале Twisted Metal, как и в игровом цикле, будет много чёрного юмора. Съёмки шоу завершились в августе прошлого года. Продюсер проекта Майкл Джонатан тогда отметил, что ему было приятно работать со всеми членами съёмочной группы. Он назвал коллег настоящими профессионалами.

По словам Джонатана, финальный день съёмок был похож на последний день в лагере. Все смеялись и ели мороженое прямо из грузовика безумного клоуна-убийцы по прозвищу Сладкоежка.

Материалы по теме Первый сезон сериала по Twisted Metal сняли

Сюжет всех игр серии крутился вокруг смертельного турнира, в котором соревновались лучшие водители мира. Премьера многосерийного гоночного боевика состоится 27 июля в онлайн-кинотеатре Peacock. В шоу будет 10 эпизодов.