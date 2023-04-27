В новом видео Star Wars Jedi: Survivor Люк Скайуокер обучает падавана владению Силой

Electronic Arts выпустила новый промо-ролик к игре Star Wars Jedi: Survivor. В видео актёр Марк Хэмилл, который играл джедая Люка Скайуокера в оригинальной трилогии «Звёздные войны», даёт советы Камерону Монахэну, который исполняет роль Кэла Кестиса в грядущем игровом приключении.

Ближе к концу ролика Хэмилл начинает бросать в Камерона попкорн, надеясь, что «падаван» отразит броски Силой. В финале Хэмилл садится играть в Star Wars Jedi: Survivor и просит Монахэна не помогать ему проходить новое приключение.

Новый промо-ролик Star Wars Jedi: Survivor

Видео доступно на YouTube-канале EA Star Wars. Права на видео принадлежат Electronic Arts.

Star Wars Jedi: Survivor выйдет 28 апреля на ПК, Xbox Series и PS5.