В новом видео Star Wars Jedi: Survivor Люк Скайуокер обучает падавана владению Силой
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Electronic Arts выпустила новый промо-ролик к игре Star Wars Jedi: Survivor. В видео актёр Марк Хэмилл, который играл джедая Люка Скайуокера в оригинальной трилогии «Звёздные войны», даёт советы Камерону Монахэну, который исполняет роль Кэла Кестиса в грядущем игровом приключении.
Ближе к концу ролика Хэмилл начинает бросать в Камерона попкорн, надеясь, что «падаван» отразит броски Силой. В финале Хэмилл садится играть в Star Wars Jedi: Survivor и просит Монахэна не помогать ему проходить новое приключение.
Новый промо-ролик Star Wars Jedi: Survivor
Видео доступно на YouTube-канале EA Star Wars. Права на видео принадлежат Electronic Arts.
Star Wars Jedi: Survivor выйдет 28 апреля на ПК, Xbox Series и PS5.
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