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Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро — на кадрах из фильма «Убийцы цветочной луны»

Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро — на кадрах из фильма «Убийцы цветочной луны»
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Apple наконец-то показала несколько новых кадров из «Убийц цветочной луны» — нового фильма с Леонардо Ди Каприо. На двух снимках можно увидеть основных персонажей картины: Леонардо Ди Каприо в роли Эрнеста Бёркхарта, Роберта Де Ниро в роли Уильяма Хейла и Лили Гладстон в образе Молли Бёркхарт.

Фото: Apple

Фото: Apple

События «Убийц цветочной луны» развернутся в 1920-х вокруг индейского племени из американского города Оклахома. Индейцев убивают одного за другим после того, как один из них разбогател, обнаружив месторождение нефти. Инцидент привлекает внимание ФБР, и ведомство приступает к его расследованию.

Картина выйдет в кинотеатральный прокат 20 октября, а мировая премьера состоится на Каннском кинофестивале. Сам Леонардо Ди Каприо назвал будущий фильм настоящим шедевром.

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