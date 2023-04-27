Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро — на кадрах из фильма «Убийцы цветочной луны»

Apple наконец-то показала несколько новых кадров из «Убийц цветочной луны» — нового фильма с Леонардо Ди Каприо. На двух снимках можно увидеть основных персонажей картины: Леонардо Ди Каприо в роли Эрнеста Бёркхарта, Роберта Де Ниро в роли Уильяма Хейла и Лили Гладстон в образе Молли Бёркхарт.
Фото: Apple
Фото: Apple
События «Убийц цветочной луны» развернутся в 1920-х вокруг индейского племени из американского города Оклахома. Индейцев убивают одного за другим после того, как один из них разбогател, обнаружив месторождение нефти. Инцидент привлекает внимание ФБР, и ведомство приступает к его расследованию.
Картина выйдет в кинотеатральный прокат 20 октября, а мировая премьера состоится на Каннском кинофестивале. Сам Леонардо Ди Каприо назвал будущий фильм настоящим шедевром.
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