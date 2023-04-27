Бэм Марджера из «Чудаков» сдался полиции после нескольких дней пряток в лесу
Поделиться
24 апреля полиция штата Пенсильвания объявила в розыск легенду скейтбординга и популярного телеведущего Бэма Марджеру, который получил известность после участия в шоу «Чудаки» в 2000-х. Сегодня стало известно, что Марджера в итоге добровольно сдался правоохранительным органам.
Материалы по теме
Бэму предъявлено предварительное обвинение, его необеспеченный залог составляет $ 50 тыс., сообщила полиция. Следующее судебное заседание по его делу назначено на 25 мая.
Сообщается, что 43-летний исполнитель трюков поссорился с каким-то человеком. Конфликт завершился физическим контактом — в результате драки оппонент Бэма получил лёгкие травмы. Сам Марджера не стал ждать приезда полицейских и скрылся в лесу неподалёку.
Бывшего шоумена уже неоднократно обвиняли в различных нарушениях закона. В 2021 году его вырезали из фильма «Чудаки навсегда» после положительного теста на наркотики, затем Бэма арестовали за скандал в ресторане в присутствии пятилетнего сына. В марте этого года девушка обвинила его в домашнем насилии.
Комментарии
- 27 апреля 2023
-
20:22
-
19:54
-
19:50
-
19:24
-
18:51
-
18:35
-
18:30
-
18:00
-
17:40
-
17:39
-
17:17
-
17:16
-
16:57
-
16:28
-
16:18
-
16:17
-
15:50
-
15:21
-
15:12
-
14:47
-
14:40
-
14:17
-
14:04
-
13:45
-
13:31
-
13:10
-
12:50
-
12:42
-
12:09
-
11:30
-
11:05
-
10:24
-
10:03
-
09:37
-
09:00
Партнерский контент