Бэм Марджера из «Чудаков» сдался полиции после нескольких дней пряток в лесу

24 апреля полиция штата Пенсильвания объявила в розыск легенду скейтбординга и популярного телеведущего Бэма Марджеру, который получил известность после участия в шоу «Чудаки» в 2000-х. Сегодня стало известно, что Марджера в итоге добровольно сдался правоохранительным органам.

Бэму предъявлено предварительное обвинение, его необеспеченный залог составляет $ 50 тыс., сообщила полиция. Следующее судебное заседание по его делу назначено на 25 мая.

Сообщается, что 43-летний исполнитель трюков поссорился с каким-то человеком. Конфликт завершился физическим контактом — в результате драки оппонент Бэма получил лёгкие травмы. Сам Марджера не стал ждать приезда полицейских и скрылся в лесу неподалёку.

Бывшего шоумена уже неоднократно обвиняли в различных нарушениях закона. В 2021 году его вырезали из фильма «Чудаки навсегда» после положительного теста на наркотики, затем Бэма арестовали за скандал в ресторане в присутствии пятилетнего сына. В марте этого года девушка обвинила его в домашнем насилии.