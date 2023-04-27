Крис Хемсворт, Скарлетт Йоханссон и другие звёзды озвучат мультфильм по «Трансформерам»

Авторы нового мультфильма по вселенной «Трансформеры» под названием Transformers One раскрыли каст актёров озвучки проекта. Уже известно, что ленту режиссирует постановщик «Истории Игрушек 4» Джош Кули, а одним из продюсеров числится Стивен Спилбперг. Мультфильм озвучивают голливудские звёзды.

Актёры озвучки нового мультфильма по «Трансформерам»

Крис Хемсворт («Тор: Рагнарёк») — Оптимус Прайм.

Брайан Тайри Генри («Человек-паук: Через вселенные») — Мегатрон.

Скарлетт Йоханссон («Мстители») — Элит.

Кигэн-Майкл Ки («Горе-творец») — Бамблби.

Джон Хэмм («Топ Ган: Мэверик») — Сентинел Прайм.

Лоуренс Фишбёрн («Матрица») — Альфа Трион.

О проекте пока известно крайне мало, но его продюсер Лоренцо Ди Бонавентура, который также курирует ленту «Трансформеры: Восхождение Звероботов», раскрыл некоторые подробности.

Бонавентура подтвердил, что в мультфильме точно покажут планету Кибертрон, поскольку лента раскроет не только происхождение главных персонажей вроде Оптимуса Прайма и Мегатрона, но и покажет «историю зарождения всех Трансформеров».

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Новый мультфильм по вселенной «Трансформеров» обещают выпустить 19 июля 2024 года.