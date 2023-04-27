Роберт Родригес может снять продолжение фильма «Алита: Боевой ангел»

Один из самых известных голливудских продюсеров Джон Ландау заявил, что совсем недавно начал переговоры о съёмках продолжения фильма «Алита: Боевой ангел». Он отметил, что уже успел встретиться с режиссёром первой части Робертом Родригесом и актрисой Розой Салазар, которая сыграла главную роль в первом фильме.

В детали разговоров Ландау вдаваться не стал, однако подметил, что они «прошли хорошо». Судя по всему, сторонам удалось прийти к некому соглашению, однако официального подтверждения от кинокомпании 20th Century Studios пока не было.

Картина «Алита: Боевой ангел» вышла в 2019 году и рассказывала о девушке-киборге, которая пытается восстановить потерянные воспоминания о своём прошлом. Научно-фантастический фильм заработал в прокате $ 404 млн при бюджете в $ 170 млн и получил в основном положительные отзывы от зрителей и критиков.