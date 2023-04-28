Режиссёр «Защитников» Сарик Андреасян спродюсирует фильм «Домовёнок Кузя»

Российский кинематографист Сарик Андреасян анонсировал полнометражный фильм «Домовёнок Кузя». Постановщик вместе со своим братом выступят продюсерами будущей картины. Поставит ленту Виктор Лакисов — создатель «Крякнутых каникул».

По словам Андреасяна, съёмки фильма стартуют уже этой осенью, а премьера состоится в 2024 году.

Осенью этого года наша кинокомпания приступает к съёмкам полнометражного фильма «Домовёнок Кузя»! Режиссёром выступит Виктор Лакисов — талантливейший режиссёр анимации, а ваши скромные братья Андреасян спродюсируют, и уже в следующем году фильм выйдет в прокат!

Помимо работы над «Домовёнком Кузей», Андреасян также трудится над «Денискиными рассказами», «Манюней» и «Простоквашино».