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Актёру Джонатану Мейджорсу запретили приближаться к своей предполагаемой жертве

Актёру Джонатану Мейджорсу запретили приближаться к своей предполагаемой жертве
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27 апреля предполагаемая жертва домашнего насилия со стороны Джонатана Мейджорса получила ордер на защиту от актёра. Это значит, что в ближайшие две недели артист не сможет находиться рядом с девушкой, иначе он понесёт серьёзное наказание.

Как отметили представители власти, это стандартная процедура, выдаваемая возможной потерпевшей в преддверии судебного разбирательства. Адвокаты Мейджорса заявили, что не имеют ничего против неё — более того, по их словам, актёр и не собирался вступать в контакт с человеком, который подал на него в суд.

Судебное разбирательство между Джонатаном Мейджорсом и предполагаемой жертвой домашнего насилия состоится 9 мая. В нём актёр и его адвокаты предоставят все доказательства невиновности обвиняемого, о которых они уже не раз заявляли.

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