Вышел первый трейлер фильма «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»

Кинокомпания Lionsgate представила первый трейлер фильма «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах». Это спин-офф оригинальной франшизы, пятая картина в киносаге и первый фильм в серии за последние восемь лет.
Видео доступно на YouTube-канале Lionsgate Movies. Права на видео принадлежат Lionsgate.
События «Баллады о змеях и певчих птицах» развернутся за 64 года до приключений Китнисс Эвердин (Дженнифер Лоуренс). Сюжет будет посвящён Люси Грей Бэрд (Рэйчел Зеглер) и Кориолану Сноу (Том Блит), будущему президенту Панема. В фильме также сыграет звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж — он исполнит роль Каски Хайботтома.
Премьера фильма «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах». намечена на 17 ноября. Выйдет ли картина в России, неизвестно.
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