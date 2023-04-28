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Вышел первый трейлер фильма «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»

Вышел первый трейлер фильма «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»
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Кинокомпания Lionsgate представила первый трейлер фильма «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах». Это спин-офф оригинальной франшизы, пятая картина в киносаге и первый фильм в серии за последние восемь лет.

Видео доступно на YouTube-канале Lionsgate Movies. Права на видео принадлежат Lionsgate.

События «Баллады о змеях и певчих птицах» развернутся за 64 года до приключений Китнисс Эвердин (Дженнифер Лоуренс). Сюжет будет посвящён Люси Грей Бэрд (Рэйчел Зеглер) и Кориолану Сноу (Том Блит), будущему президенту Панема. В фильме также сыграет звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж — он исполнит роль Каски Хайботтома.

Премьера фильма «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах». намечена на 17 ноября. Выйдет ли картина в России, неизвестно.

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