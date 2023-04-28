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Star Wars Jedi: Survivor вышла на ПК и консолях — без русского языка

Star Wars Jedi: Survivor вышла на ПК и консолях — без русского языка
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Сегодня состоялся релиз Star Wars Jedi: Survivor. Проект уже доступен для игры на ПК, PS5 и Xbox Series.

Действие Star Wars Jedi: Survivor разворачивается через пять лет после финала Star Wars Jedi: Fallen Order. Игрокам в роли Кэла Кестиса предстоит вновь дать отпор Империи и заглянуть в новые уголки Галактики, чтобы исследовать их.

В целом Star Wars Jedi: Survivor осталась такой же, как Fallen Order, только стала масштабнее и лучше. Журналисты тепло приняли игру и отметили, что это один из лучших тайтлов по «Звёздным войнам».

Star Wars Jedi: Survivor официально не вышла в России, поэтому и никакой поддержки на русском языке проект не получил, хотя пару дней назад появилась информация об обратном.

Видео доступно на YouTube-канале EA Star Wars. Права на видео принадлежат EA.

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