Redmi Note 12 Pro сгорел прямо в кармане владельца

Пользователь «Твиттера» Навин Дахия рассказал историю о том, как в феврале этого года он купил смартфон Redmi Note 12 Pro. В начале апреля во время работы Навин заметил жжение в области верхнего кармана рубашки.

Парень обнаружил, что смартфон загорелся. Он быстро кинул его на землю и потушил. Инцидент никак не повлиял на здоровье Навина, однако Redmi Note 12 Pro полностью сгорел. Парень обратился в поддержку компании по данному вопросу, однако не получил удовлетворительного ответа.

Фото: Соцсети Навина Дахия

Фото: Соцсети Навина Дахия

Фото: Соцсети Навина Дахия

Пользователь заявил, что в случае, если не получится решить вопрос с поддержкой, он планирует обратиться в судебные органы. Никакой реакции от компании Redmi, производящей смартфоны, не последовало.