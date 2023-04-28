Redmi Note 12 Pro сгорел прямо в кармане владельца

Пользователь «Твиттера» Навин Дахия рассказал историю о том, как в феврале этого года он купил смартфон Redmi Note 12 Pro. В начале апреля во время работы Навин заметил жжение в области верхнего кармана рубашки.
Парень обнаружил, что смартфон загорелся. Он быстро кинул его на землю и потушил. Инцидент никак не повлиял на здоровье Навина, однако Redmi Note 12 Pro полностью сгорел. Парень обратился в поддержку компании по данному вопросу, однако не получил удовлетворительного ответа.
Фото: Соцсети Навина Дахия
Фото: Соцсети Навина Дахия
Фото: Соцсети Навина Дахия
Пользователь заявил, что в случае, если не получится решить вопрос с поддержкой, он планирует обратиться в судебные органы. Никакой реакции от компании Redmi, производящей смартфоны, не последовало.
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