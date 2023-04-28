Звезда фильма «Мы — Миллеры» Уилл Поултер не будет Суперменом в фильме Джеймса Ганна
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Во время показов «Стражей Галактики 3» издание Variety узнало у актёра Уилла Поултера, известного по роли Юстэса Вреда в фильме «Хроники Нарнии: Покоритель зари» и роли Галли в ленте «Бегущий в лабиринте», собирался ли он сыграть Супермена в ленте Джеймса Ганна.
По словам Поултера, он не приходил никаких прослушиваний на эту роль. Актёр рад тому, какая работа у него есть сейчас.
Нет, я этого не делал. Ничего подобного не делал. Я очень благодарен за то, что участвую в каких-то интересных проектах в последнее время.
В «Стражах Галактики 3» Поултер исполнил роль Адама Уорлока — важного персонажа из комиксов Marvel. Фильм Супермен: Наследие», который срежиссирует Ганн, запустили в производство на прошлой неделе
«Супермен: Наследие» расскажет о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён. Премьера фильма состоится 11 июля 2025 года
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