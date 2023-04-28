Sony продала более 38 млн PS5, прибыль компании выросла на 6%

Компания Sony опубликовала финансовый отчёт за 2022 финансовый год, завершившийся 31 марта этого года. Стало известно, что тираж PS5 превысил 38,4 млн устройств.

Вместе с этим компания раскрыла, что за первый квартал 2023 года было продано 6,3 млн консолей. Это абсолютный рекорд для продаж консолей за период с января по март в истории. Подобных результатов не было ни у одной компании.

Что ещё стало известно из отчёта

У Sony зафиксирован рост продаж на 16% и рост чистой прибыли на 6%.

Наблюдается заметный рост выручки игрового подразделения: с $ 20,3 млрд до $ 27,17 млрд.

Месячная аудитория PSN за год выросла со 106 млн до 108 млн пользователей.

Аудитория PS Plus никак не изменилась.

Общие продажи игр на PS4 и PS5 достигли 68 млн, 70% от всех продаж — цифровые.