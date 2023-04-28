Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Sony продала более 38 млн PS5, прибыль компании выросла на 6%

Sony продала более 38 млн PS5, прибыль компании выросла на 6%
Аудио-версия:
Комментарии

Компания Sony опубликовала финансовый отчёт за 2022 финансовый год, завершившийся 31 марта этого года. Стало известно, что тираж PS5 превысил 38,4 млн устройств.

Вместе с этим компания раскрыла, что за первый квартал 2023 года было продано 6,3 млн консолей. Это абсолютный рекорд для продаж консолей за период с января по март в истории. Подобных результатов не было ни у одной компании.

Что ещё стало известно из отчёта

  • У Sony зафиксирован рост продаж на 16% и рост чистой прибыли на 6%.
  • Наблюдается заметный рост выручки игрового подразделения: с $ 20,3 млрд до $ 27,17 млрд.
  • Месячная аудитория PSN за год выросла со 106 млн до 108 млн пользователей.
  • Аудитория PS Plus никак не изменилась.
  • Общие продажи игр на PS4 и PS5 достигли 68 млн, 70% от всех продаж — цифровые.
Материалы по теме
Sony начала блокировать некоторые турецкие аккаунты PlayStation у россиян
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023