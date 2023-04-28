Фильм «Воланд», экранизацию романа Булгакова, переименовали в «Мастер и Маргарита»
Поделиться
В 2018 году стало известно о существовании фильма «Воланд» — драматической картины Михаила Локшина по мотивам романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Создатели ленты эксклюзивно для «Кинопоиска» показали свежий тизер.
Вместе с этим было сделано одно заявление — ленту переименовали, теперь она называется как роман Булгакова — «Мастер и Маргарита».
Решение изменить название продюсер продакшен-компании «Марс Медиа» Рубен Дишдишян объяснил желанием «объединить силу и дух романа с историей, которую мы хотим рассказать зрителям в нашем фильме».
После того как мы увидели монтаж, стало очевидно, что центральная линия — история любви Мастера и Маргариты. Именно эта любовь рождает вселенные и усиливает смыслы, заложенные Булгаковым.
Свежий тизер
Дату выхода фильма «Мастер и Маргарита» не раскрыли, но премьера должна состояться в этом году.
Комментарии
- 28 апреля 2023
-
11:36
-
11:01
-
10:53
-
10:33
-
09:58
-
09:11
-
08:34
-
01:34
-
01:12
-
00:45
-
00:24
- 27 апреля 2023
-
23:57
-
23:40
-
21:42
-
21:39
-
21:38
-
21:04
-
20:22
-
19:54
-
19:50
-
19:24
-
18:51
-
18:35
-
18:30
-
18:00
-
17:40
-
17:39
-
17:17
-
17:16
-
16:57
-
16:28
-
16:18
-
16:17
-
15:50
-
15:21
Партнерский контент