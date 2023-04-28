Почти половина жителей городов России пользуется онлайн-кинотеатрами

Исследовательская компания GfK опубликовала рейтинг онлайн-кинотеатров в России за первый квартал 2023 года. Компания провела опрос среди жителей городов страны в возрасте от 16 до 55 лет о том, подписками каких онлайн-кинотеатров они пользуются.
В начале 2023 года всеми видами подписки, включая бесплатную и оформленную на пробный период, пользовались 49% россиян. А в четвёртом квартале 2022-го подписки на онлайн-кинотеатры были оформлены у 46% жителей России. Постепенно эта цифра растёт.
Лидером на российском рынке стал сервис «Кинопоиск». Подписку на него оформили 21,1% пользователей, а у 15,4% подписка платная. Вторую строчку занял сервис «Иви», на который подписались 10,1% россиян. На платной основе онлайн-кинотеатром пользуются 5,8% жителей. На третьем месте расположился сервис Wink, подписку на который оформили 9,1%, а платную подписку — 6,2%.
Отмечается, что такой значимый рост пользования всеми видами подписки в течение одного квартала произошел впервые с конца 2021 года.
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