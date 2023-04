«Спасибо за оптимизацию». Игроки уничтожают Star Wars Jedi: Survivor в Steam

Утром 28 апреля состоялся релиз Star Wars Jedi: Survivor — продолжения Fallen Order. Судя по всему, проект ужасно оптимизирован на ПК: пользователи массово жалуются на производительность и баги.

На момент публикации заметки пользовательский рейтинг игры в Steam составляет всего лишь 29% и обзоры остановились на отметке «В основном отрицательные» — даже у ПК-порта The Last of Us старт был лучше. Геймеры сообщают о нестабильной частоте кадров, на которую почти не влияет смена настроек и разрешения, вылеты и очень долгую прогрузку локаций.

Фото: Steam

Некоторые отрывки из отзывов игроков

Очень плохая оптимизация, 30 FPS и отсутствие русского языка (даже субтитров нет). Игра сырая, лучше с покупкой подождать.

RTX 3060, 16 ГБ ОЗУ и Intel Core i5 последней ревизии — игра работает ужасно. При любых настройках игра проседает до примерно 45–65 кадров, а иногда и ниже. И люди с куда более мощными сборками пишут примерно то же самое. Спасибо за оптимизацию на ПК.

RTX 3080 недостаточно, чтобы эта игра хорошо работала.

Оптимизация хромает, видно местами просадки до 30 FPS, при этом 3070 моя чиллит на 50% загрузки, явно что-то не так с использованием видеоадаптера.

RTX 4080, i9-13900KF, 32GB 6000 DDR5 с последними драйверами на Win 11. У меня где-то 30 FPS, потрясающе.

В Electronic Arts ещё до релиза заявили, что в первую неделю для Jedi: Survivor выйдет множество патчей, которые исправят ситуацию к лучшему.